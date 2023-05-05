Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi. Dün gerçekleşen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.
Kazada yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte cenazaye katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tepki gösterdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Bu insanların katili sensin sen. Buraya ne amaçla geldin? Hiç utanman yok mu senin. Çabuk burayı terk et. Defol buradan başkan." diyerek Zorluoğlu'na tepki gösterdi.
O anlarda öfkeli kalabalığı Bakan Karaismailoğlu ve diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'daki kazada yaşamını yitirenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki: Bu insanların katili sensin, defol buradan - Son Dakika