Trabzon'daki kazada yaşamını yitirenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki: Bu insanların katili sensin, defol buradan - Son Dakika
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Trabzon'daki kazada yaşamını yitirenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki: Bu insanların katili sensin, defol buradan

05.05.2023 23:03

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait midibüsün Akçaabat ilçesinde karıştığı kazada hayatını kaybedenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, cenaze törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tepki gösterdi. Öfkeli grup, "Bu insanların katili sensin sen. Buraya ne amaçla geldin? Hiç utanman yok mu senin. Çabuk burayı terk et. Defol buradan başkan." diyerek Zorluoğlu'nun cenazeden ayrılmasını istedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği büyükşehir belediyesine ait yolcu midibüsünün yol kenarındaki evin duvarına çarpıp devrildi. Dün gerçekleşen kazada 5 kişi hayatını kaybederken 38 kişi yaralandı.

CENAZEDE BELEDİYE BAŞKANI'NA TEPKİ

Kazada yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlandı. Kazada yakınlarını kaybedenler, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte cenazaye katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na tepki gösterdi.

"DEFOL BURADAN"

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, "Bu insanların katili sensin sen. Buraya ne amaçla geldin? Hiç utanman yok mu senin. Çabuk burayı terk et. Defol buradan başkan." diyerek Zorluoğlu'na tepki gösterdi.

O anlarda öfkeli kalabalığı Bakan Karaismailoğlu ve diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

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Murat Zorluoğlu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'daki kazada yaşamını yitirenlerin cenazesinde belediye başkanına tepki: Bu insanların katili sensin, defol buradan - Son Dakika


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