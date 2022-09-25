Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı

25.09.2022 11:24
Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı

Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı.

Trabzon'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 31 Temmuz'da düzenlenen oturumlarının iptal edilmesinin ardından ertelenen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu yapıldı.

Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumuna 973 kişi müracaat etti.

Adaylar, saat 10.15'te başlayan sınavda 120 sorudan oluşan testleri 160 dakikada çözmek için çaba sarf etti.

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Kaynak: AA

Trabzon, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı - Son Dakika

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