Trabzon'da, 4 binada yapılan Lisans Alan Bilgisi'nin işletme, muhasebe ve istatistik testlerinden oluşan üçüncü oturumuna 973 kişi müracaat etti.

Kaynak: AA

Trabzon, KPSS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da KPSS heyecanı yaşandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.