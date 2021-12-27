Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sahte alkol üretimi yapıldığı iddia edilen eve düzenlenen operasyonda bir kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kalgüney Mahallesi'ndeki evde sahte alkol imal edilerek satışa sunulduğu istihbaratı üzerine harekete geçti.
M.D'nin (68) evine operasyon düzenleyen ekipler, 6 litre sahte alkol, el yapımı iki tabanca ve tüfek, 22 mermi, 19 tüfek fişeği ile 2 anason aroması ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da sahte alkol üreterek sattığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika