Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi - Son Dakika
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Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi

07.04.2022 17:08
Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi, Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi içindeki millet kıraathanesine verildi.

Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi, Türkiye'nin ilk spor temalı millet bahçesi içindeki millet kıraathanesine verildi.

Ortahisar ilçesindeki eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine inşa edilen millet bahçesi içindeki kütüphane ve kafe konseptli millet kıraathanesine, 7 Nisan 2021'de Konya'daki kazada şehit düşen Gençcelep'in adının verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali İsmail Ustaoğlu, burada yaptığı konuşmada, şehit pilot yüzbaşı Burak Gençcelep'in şehadetinin birinci yılında anlamlı bir açılışa ev sahipliği yaptıklarını belirterek, kütüphanenin şehidin ismiyle sonsuza kadar hizmet vereceğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da millet bahçesi içinde yer alan iki binayı çalışma mekanı ve kütüphane olarak dizayn ettiklerini ve gençlerin bu alanları faal bir şekilde kullandıklarını ifade etti.

Bu mekanların artık daha anlamlı şekilde kullanılacağını dile getiren Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Şehidimizin eşi Nurcan kızımızın talebi üzerine bu anlamlı etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kütüphanemizde şehidimiz adına güzel de bir köşe yaptık. Şehidimizin ismi zaten gönüllerimizde, hiçbir zaman silinmeyecek ama fiziken de şehrimizin tüm bölgesinde diğer şehitlerimizin adı gibi yaşatılacak. Büyükşehir Belediyesi olarak kütüphaneye şehidimizin ismini vermekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz."

Şehidin eşi Nurcan Gençcelep de isim önerisini söylediğinde Zorluoğlu'nun hemen kabul ettiğini belirterek, "Herkesin huzurunda başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Benim için çok önemli bir şey. Ben yaşarken de eşimin kıymetini çok iyi bilen bir insandım, şimdi de kıymetini çok iyi biliyorum. İnşallah ismi sonsuza kadar yaşar. Zor ama gururluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından Ustaoğlu, Zorluoğlu, şehidin eşi Nurcan Gençcelep, çocukları Kaan ve Kayra ile diğer davetliler tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Kıraathanede, şehit Gençcelep'in üniformaları, kaskı, kılıcı ve uçuş malzemelerinden oluşan bir bölüm de bulunuyor.

Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi
Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi
Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi
Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi

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Türk Yıldızları, Yüzbaşı, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da şehit yüzbaşı Burak Gençcelep'in ismi millet kıraathanesine verildi - Son Dakika


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