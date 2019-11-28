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Trabzon'da terör operasyonu

6 saat önce

Trabzon'da terör operasyonuTRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.

Trabzon'da terör operasyonu

TRABZON - Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri PKK/KCK terör örgütü üyesi bir kişiyi düzenledikleri operasyonla Trabzon'da yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ağrı Patnos ilçesinde, 7-8 Ekim 2014 tarihlerinde kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen eylemlerde, Patnos Belediye binasının yakılması, kamu kurum ve kuruluşlarına, emniyet görevlileri ile araçlarına taşlı, sopalı ve patlayıcı maddelerle saldırdığı tespit edilen PKK/KCK terör örgütü mensubu İ.Ö. isimli şahsı Ağrı Emniyet Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar neticesinde Ortahisar ilçesinde bulunduğu ikametine operasyon düzenledi. Yakalanan şahıs, gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Trabzon'da terör operasyonu

Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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