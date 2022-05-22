Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı - Son Dakika
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Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı

22.05.2022 19:41
Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yalıncak Plajı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, Yalıncak Plajı'nda uçurtma şenliği düzenlendi.

Yalıncak Mahallesi'ndeki plajda düzenlenen uçurtma şenliğinde, aileleriyle sahile gelen çocuklar ve gençler, uçurtmalarını gökyüzüyle buluşturdu.

Etkinliğe katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, gençlerle kumsalda voleybol oynayıp, etkinliğe katılanlara uçurtma dağıttı.

Zorluoğlu, yaptığı açıklamada, sahil düzenleme çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl burayı hizmete açmıştık. Şimdi görüyoruz ki çok doğru bir iş yaptık. Bugün burada binlerce vatandaşımız ailesi ile birlikte hem vakit geçiriyor hem de eğleniyorlar. Diğer taraftan Ganita-Faroz arasındaki 3 kilometrelik sahil alanındaki düzenleme çalışması da son sürat devam ediyor. İnşallah Ganita'yı da o eski Ganita haline tekrar döndüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı
Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı
Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı
Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı
Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Murat Zorluoğlu, voleybol, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da uçurtma şenliği yapıldı - Son Dakika


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