Trabzon'da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu - Son Dakika

Trabzon'da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Trabzon birincisi, Türkiye sıralamasında ise ilk 200 arasına giren Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edildi.

Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Trabzon birincisi, Türkiye sıralamasında ise ilk 200 arasına giren Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edildi.

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Trabzon'da 20 Haziran 2020 tarihinde 214 okulda yapılan LGS'de 13 bin 967 öğrenci arasında gösterdiği başarılı performansla ilde ilk sırayı almayı başaran Sefa Eren Bulguroğlu, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper tarafından kabul edilerek kendisine hediye takdim edildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü personellerinden Cemal Bulguroğlu'nun oğlu Sefa Eren Bulguroğlu, kendisini kabul eden Emniyet Müdürü Alper'e teşekkür ederek elinden aldığı hediyenin çok anlamlı olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürü Alper de, LGS Trabzon birincisinin emniyet personelinin oğlu olmasından ayrıca büyük mutluluk duyduğunu belirterek, başarısıyla gururlandıklarını söyledi. - TRABZON

Metin Alper, Türkiye, Trabzon, LGS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzon'da yaklaşık 14 bin öğrenci arasında birinci oldu - Son Dakika
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