Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı

07.04.2022 15:58
Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı

Trabzon'da, havuzun havalandırma sisteminin bakımını yaparken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Trabzon'da, havuzun havalandırma sisteminin bakımını yaparken yüksekten düşen işçi yaralandı.

Ortahisar ilçesinde bulunan bir havuzda görevli M.A, havalandırma sisteminin bakım onarım çalışmaları sırasında dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından M.A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Ortahisar, Trabzon, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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