Trabzon'da yüksekten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Trabzon'da, havuzun havalandırma sisteminin bakımını yaparken yüksekten düşen işçi yaralandı.
Ortahisar ilçesinde bulunan bir havuzda görevli M.A, havalandırma sisteminin bakım onarım çalışmaları sırasında dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan ilk müdahalenin ardından M.A, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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