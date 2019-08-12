TRABZON DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN AFGAN ÇOCUK KURTARILDI

Trabzon'da, serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Seyid Hanif Caferi (13), boğulma tehlikesi geçirdi.

Trabzon'da, serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Seyid Hanif Caferi (13), boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç ekiplerince kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, Söğütlü Mahallesi'ndeki sahil kıyısında meydana geldi. Ailesiyle birlikte serinlemek için denize giren Afganistan uyruklu Seyid Hanif Caferi, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri geldi. Arama çalışmalarında dalgıçlar, boğulma tehlikesi geçiren çocuğu bulup, kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahale ettiği Seyid Hanif Caferi, ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. Çocuğun yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, bu anları cep telefonuyla görüntülemeye çalışan bir kişiye de hastanenin özel güvenlik çalışanı müdahale etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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