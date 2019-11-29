Son Dakika Haberleri: Trabzon Emniyet Müdürü Alper, taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi
Son Dakika Spor Trabzon Emniyet Müdürü Alper, taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi - Son Dakika Spor

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Trabzon Emniyet Müdürü Alper, taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzonspor taraftar grupları dernek başkanlarıyla bir araya geldi.

Alper, Trabzon Polisevi'nde düzenlenen organizasyonda yaptığı konuşmada, Trabzonspor'un başarısı ve stadyum güvenliği için taraftarlarla birlikte olmanın büyük önem arz ettiğini belirtti.

Galatasaray maçında Trabzonspor'a başarı dileyen Alper, maçın sportmenliğe yakışır şekilde gerçekleşeceğine inandığını söyledi.

Alper, günün anısına dernek başkanlarına duvar saati ve 2020 yılı takvimi hediye etti. Taraftar grupları dernek başkanları da Alper ve beraberindekilere Trabzonspor atkısı takdim etti.

Metin Alper, Trabzonspor, Trabzon, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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