Trabzon Görme Engelli, Her Ay Maaşını Çekmek İçin Polisi Arıyor

Görme engelli, her ay maaşını çekmek için polisi arıyor Trabzon 'da görme engelli belediye çalışanı Gencebay Aydın (37), 3 yıldır her ayın ortasında aradığı 155 Polis İmdat Hattı aracılığı ile polislerin yardımıyla ATM'den maaşını çekiyor.Trabzon'da küçük yaşlarda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle görme yeteneğini kaybeden Gencebay Aydın (37), hayattan kopmadı, Ortahisar Belediyesi'nde çalışarak kendi geçimini sağlamaya başladı. Elindeki bastonuyla caddelerde hissedilebilir yolda yürüyerek işine gidip gelen Aydın, banka ATM'sinden maaşını çekmekte zorluk yaşamaya başladı. 3 yıl önce 155 Polis İmdat hattını arayan Aydın, yardım istedi. Çağrı üzerine banka şubesi önüne gelen polisler, ATM'den çektiği maaşını Aydın'a verdi. Polislerin, 'her zaman arayabilirsin' dediği Aydın, 3 yıldır her ayın ortasında '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak yardım istiyor. Polislerde kısa sürede banka şubesine gelerek çektiği parayı Aydın'a veriyor.'YARDIMA O KADAR İÇTEN GELİYORLAR Kİ'Görme engellilerin bankalarda sorunlar yaşadığını anlatan Gencebay Aydın, Bankamatik şifremi de güvenip insanlara veremiyorum. Ben de her ayın ortasında polisi arayarak yardım istiyorum. Onlar da gelip maaşımı çekip, bana veriyorlar. Sonra oturup sohbet edip, çay içiyoruz. Onları rahatsız ediyorum diye çekiniyorum ama bana yardıma o kadar içten geliyorlar ki gerçekten teşekkür ediyorum. Biz engelliler tüm bankalarda sıkıntılar çekiyoruz. Umarım bu sıkıntılarımız bir an önce son bulur dedi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü 'nde görevli polis memurları da engellilere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Gencebay kardeşimizin eli, ayağı ve gözü olmaya çalışıyoruz. Yardım edebildiğimizi ve onu mutlu ettiğimizi gördükçe emniyet teşkilatı olarak bizlerde mutlu oluyoruz ifadelerini kullandılar.