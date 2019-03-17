Trabzon Görme Engelli, Her Ay Maaşını Çekmek İçin Polisi Arıyor

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Adliyeden Çıkarılan Zanlıya Sopalı ve Palalı Saldırı Düzenlendi: 1'i Polis, 5 Kişi Yaralandı

Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu

Kardeşi Tecavüzcüsünü Öldürmüştü, İşitme Engelli Abla Konuştu: İçeceğime Bir Şey Atıp Beni Uyuttu