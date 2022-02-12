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Trabzon Havalimanında yolcu sayısı yüzde 54 arttı - Son Dakika

Trabzon Havalimanında yolcu sayısı yüzde 54 arttı

12.02.2022 18:31
Trabzon Havalimanında yolcu sayısı yüzde 54 arttı

Trabzon Havalimanında ocakta taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 arttı.

Trabzon Havalimanında ocakta taşınan yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 arttı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl ocakta Trabzon Havalimanında iç hat yolcu trafiği, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 168 bin 357, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 2182 artışla 8 bin 763'e ulaştı.

Havalimanındaki yolcu sayısı da yüzde 54 artarak 177 bin 120 oldu.

Ocakta havalimanına iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artarak 1216, dış hatlarda ise yüzde 128 artarak 171 oldu.

Trabzon Havalimanındaki yük trafiği ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 69 artarak 1686 tona çıktı.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon Havalimanında yolcu sayısı yüzde 54 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon Havalimanında yolcu sayısı yüzde 54 arttı - Son Dakika
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