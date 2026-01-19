Trabzon hurması, dut ve incire destek ödemesi başladı - Son Dakika
Trabzon hurması, dut ve incire destek ödemesi başladı

19.01.2026 14:32
Adıyaman'ın Tut ve Gölbaşı ilçesinde don zararından etkilenen üreticilere nefes olacak destek kapsamında 6 bin 970 dekar alanda üretim yapan 773 çiftçiye toplam 6 milyon TL ödeme yapılacak.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan'ın girişimleri ve yakından takibiyle Zirai Don Desteği kapsamında yer almayan dut, incir ve Trabzon hurmasına destek ödemesi yapılıyor. AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, 11-12 Nisan 2025 tarihlerinde Adıyaman genelinde etkili olan ve özellikle Tut ile Gölbaşı ilçelerinde ciddi zarara yol açan zirai don olayı sonrası çiftçilere yönelik destek ödemelerinin hesaba yatırılacağı müjdesini verdi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği tarafından yürütülen çalışma kapsamında, doğal afet nedeniyle destekleme kapsamına alınmayan ancak üretimde ciddi kayıplar yaşayan çiftçiler için önemli bir adım atıldığını belirtti. Bu çerçevede Trabzon hurması, incir ve dut üretiminde meydana gelen don zararlarının karşılandığını ifade etti.

Toplamda 6 milyon TL tutarındaki zirai don destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını kaydeden Özhan, söz konusu desteğin 6 bin 970 dekar alanda üretim yapan 773 üreticiyi kapsadığını açıkladı. Destekten en fazla etkilenen ilçeler arasında Tut ve Gölbaşı'nın öne çıktığını vurgulayan Özhan, bu ilçelerde üreticilerin yaşadığı mağduriyetin azaltılmasının öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Milletvekili Özhan, "Zirai don felaketinden etkilenen, özellikle Tut ve Gölbaşı ilçelerimizdeki üreticilerimizin emeğinin karşılıksız kalmaması için yoğun bir çalışma yürütüldü. Israrlı takiplerimiz ve taleplerimiz karşılıksız kalmadı. Çiftçimizin her zaman yanında olmaya, tarımsal üretimi ayakta tutmaya devam edeceğiz. Yapılan bu ödeme, üreticilerimize bir nebze de olsa nefes aldıracaktır. Destek sürecinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakan Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Bakanlık yetkililerine teşekkür ederek, yapılan ödemenin Adıyamanlı çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

