Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Esenülkü Açıklaması

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Cenap Mahmut Esenülkü, hastanede kornea nakli, ön segmentte keratokonus ve orbital tümör cerrahisi haricindeki tüm göz hastalıklarına tanı konulabildiğini, medikal ve cerrahi müdahale yapılabildiğini söyledi.
Esenülkü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanede retina hastalıklarına tanı konulabildiğini belirterek, "Retina hastalıklarının hem medikal hem cerrahi tedavisi yapılabiliyor. Hastanemiz bünyesinde Prematüre Retinopatisi (ROP) Tanı ve Tedavi Merkezi de var, yani prematüre bebeklere hem teşhis konulabiliyor hem de tedavisini yapabiliyoruz. İki çeşit tedavisi var, birinde göze lazer yapılıyor, birinde de iğne, ilaç tedavisi yapılıyor. İkisini de hastanemizin Numune kampüsünde gerçekleştiriyoruz." dedi.
Kataraktlı hastaların da cerrahi tedavisini yaptıklarını anlatan Esenülkü, "Aynı zamanda oküloplasti dediğimiz kapak şekil bozuklukları olan hastalarımıza da yardımcı olabiliyoruz. Gözyaşı kanal tıkanıklıkları ile şaşılık ameliyatları da yapılabiliyor. Genel olarak baktığımızda hastanemizde kornea nakli, ön segmentte keratokonus ve orbital tümör cerrahisi haricindeki tüm göz hastalıklarına tanı konulabiliyor, medikal ve cerrahi müdahale yapılabiliyor." diye konuştu.
Esenülkü, hastanenin Kaşüstü
kampüsünde bulunan enjeksiyon odasının yanı sıra Numune kampüsünde de enjeksiyon odası açıldığına dikkati çekerek, buralarda hastaların göz içine iğne yapıldığını aktardı.
Numune kampüsünde 4, Kaşüstü kampüsünde ise 2 poliklinikte 8 göz doktorunun görev yaptığını dile getiren Esenülkü, ameliyathanenin ise Kaşüstü kampüsünde yer aldığını sözlerine ekledi.