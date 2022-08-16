Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

16.08.2022 15:28
Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 06 AY 0235 plakalı otomobil ile 48 LJ 929 plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu Darıca mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartıldı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılar tedavi altına alındı.

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Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı kağıt gibi yırtıldı: 3'ü çocuk, 6 yaralı Tıra arkadan çarpan otomobilin tavanı kağıt gibi yırtıldı: 3'ü çocuk, 6 yaralı Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu Karadeniz Sahil Yolu fındıkçılar için harman yeri oldu
Kaynak: AA

Karadeniz Sahil Yolu, Akçaabat, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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