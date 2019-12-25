Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde gece rüzgarın etkisiyle hızla yayılan örtü yangını, TOMA'ların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesindeki örtü yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde gece rüzgarın etkisiyle hızla yayılan örtü yangını, TOMA'ların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, örtü yangınının 6 noktada devam ettiği Dernekpazarı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Dernekpazarı Kaymakamı Murat Yıldız ve diğer ilgililerle ilçeye geldi.

Dernekpazarı Hükümet Konağı'nda ilgililerin katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Ustaoğlu, daha sonra ilçeye bağlı Taşçılar ve Günebakan mahallelerinde yangının devam etiği noktalarda incelemeler yaptı.

Ustaoğlu, iki gündür tüm ekiplerin cansiparane şekilde değişik noktalarda meydana gelen yangınları söndürmek için çalıştıklarını söyledi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da görüşen Ustaoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Dernekpazarı Kaymakamı Yıldız, ilçenin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde rüzgar dolayısıyla yangının etkisini artırdığını belirtti.

Sahadaki ekiplerin yangına müdahale ettiğini ancak yangının hızla yayıldığını vurgulayan Yıldız, yangının TOMA'ların da destek vermesi sayesinde daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını ifade etti.

Murat Zorluoğlu, Dernekpazarı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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