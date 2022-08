Yorgun mermi kurbanı Emir Yuşa'ya maskeli anma

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde başına isabet eden yorgun mermi ile yaralanıp, hastanede hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı (15), ölümünün 1'inci yıl dönümünde anıldı. Oğlu Emir'in fotoğrafının yer aldığı maskelerin takıldığı anmada konuşan Mustafa Atıcı, "Oğlumun katilinin bulunması için tüm Türkiye'den ve Trabzon'dan yardım istiyorum. Bizim tek isteğimiz; devletimizin bir an önce tetiği çeken kişiyi bulup, hak ettiği cezayı vermesi" dedi.

Olay, 11 Ağustos 2021'de Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile üyelerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Kanlar içerisinde kalan Emir, sağlık ekiplerince Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'MUTLULUĞA KURŞUN SIKMA' KAMPANYASI Emir Yuşa'nın babası Mustafa Atıcı, oğlunu kaybettikten sonra silahlı sevinç gösterilerine karşı mücadele başlattı. Trabzonspor 'un da destek verdiği mücadele, 'Mutluluğa Kurşun Sıkma' kampanyasına dönüştü. Uluslararası boyut da kazanan kampanya, İçişleri Bakanlığı 'nın desteği ile ülke geneline yayıldı. Atıcı ailesi, Emir Yuşa'nın ölüm yıl dönümünde kent meydanında açıklama yaptı. Gencin arkadaşları da Emir Yuşa'nın fotoğrafının yer aldığı maskeleri takarak, anmada bulundu.'İYİ Kİ VARSIN EMİR, İYİ Kİ VARSIN EREN'Burada konuşan ve gözyaşlarını tutamayan baba Mustafa Atıcı, "1 senedir evladımıza hasretiz. Havaya mermi sıkmak, güç gösterisi değil; cinayet sebebidir. Şampiyonluk kutlamalarımızı dünya çapında ses getirerek yaptık. Fakat gelinen noktada hala aynı yerdeyiz. Hala insanlar, havaya sıkılan mermilerden dolayı yaralanıp ölüyor. Oğlumun katilinin bulunması için tüm Türkiye'den ve Trabzon'dan yardım istiyorum. Bizim tek isteğimiz; devletimizin bir an önce tetiği çeken kişiyi bulup, hak ettiği cezayı vermesi. Oğlumun maskesini takan evlatlarımızın her birisi, Emir. Burada bulunmalarının sebebi oğlumun katilinin bulunmasını istemeleridir. Hepsi benim evladım. Bundan sonra bütün çocuklar, benim evladım. Hepsi birer Emir, hepsi birer Eren. İyi ki varsın Emir, iyi ki varsın Eren" dedi.'KATİLİN BULUNMASINI İSTİYORUM'1 yıldır oğlunun son giydiği kıyafete sarılıp, uyuduğunu söyleyen Asiye Atıcı da "Devletten oğlumun katilinin bulmasını istiyorum. Tüm Trabzon halkı, lütfen arkamızda olsun. Emir'in en son giydiği eşofmanını her gece öpüp, koklayarak uyumak zorundayım. Beni bu hale düşüren katilin de muhtemelen evlatları vardır. Evlatlarına her baktığında Emir'i görmesini ve gelip adalete teslim olmasını istiyorum" diye konuştu.'VERİLEN MÜCADELEYE ORTAĞIZ'Trabzon Barosu Başkanı Duygu Keleş Aydın , Emir Yuşa Atıcı ve yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybedenleri özlemle andıklarını belirterek, "Emir Yuşa'nın ve bireysel silahlanma nedeniyle hayatını kaybeden insanların faillerinin bulunması ve bireysel silahlanmanın önüne geçebilmek için verilen mücadeleye ortağız" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.