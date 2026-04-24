Trabzon'da yunus balığı ölümleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da yunus balığı ölümleri

24.04.2026 14:39  Güncelleme: 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da son bir ay içerisinde Sürmene ve Ortahisar ilçelerinin ardından Araklı ilçesi sahilinde de yunus balığı ölümü yaşandı.

Alınan bilgiye göre, Araklı ilçesi Konakönü Sahili'nde sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kıyıya vurmuş şekilde ölü bir yunus balığı görüldü. Olay kısa sürede çevrede merak uyandırırken, yunusun ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Öte yandan son bir ay içerisinde Trabzon'da bu yaşanan 3. yunus balığı ölümü olurken, Sürmene ve Ortahisar ilçesi sahillerinde de yunus balığı ölümü vakası yaşanmıştı. - TRABZON

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi
Trump’tan stratejik hamle İşte İran yerine Dünya Kupası’na katılmasını istediği ülke Trump'tan stratejik hamle! İşte İran yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş
AB, Ukrayna’ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya’ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı AB, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk kredi ile Rusya'ya 20. yaptırım paketini resmen onayladı
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
İstanbul Valiliği’nden Esraa Aljamal hakkındaki “kötü muamele“ iddialarına yalanlama İstanbul Valiliği'nden Esraa Aljamal hakkındaki "kötü muamele" iddialarına yalanlama

14:36
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad’a gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor
14:12
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
14:01
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
13:38
“Yılan kamera“ ile rezalet Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
13:21
Akdeniz beşik gibi Peş peşe depremler korkuttu
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu
12:40
Şara’yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:57:22. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da yunus balığı ölümleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.