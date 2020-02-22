Trabzonspor: 0-1 (İLK YARI SONUCU) - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor: 0-1 (İLK YARI SONUCU) - Son Dakika Spor

Trabzonspor: 0-1 (İLK YARI SONUCU)

20 dakika önce

Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak YılmazTRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, SörlothGOL: Dk.

Trabzonspor: 0-1 (İLK YARI SONUCU), System.String[]

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak Yılmaz

TRABZONSPOR: Uğurcan - Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Guilherme, Ndiaye, Sturridge, Sörloth

GOL: Dk. 5 Sörloth (Trabzonspor)

SARI KART: da Costa (Trabzonspor)

Süper Lig'in 23'üncü haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 5'inci dakikada Sörloth'un ayağından bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

5'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan N'diaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

27'nci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında N'Koudou ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı. Aynı dakikada içinde kullanılan kornerde arka direkte topa buluşan Boateng'in yarım volesinde top az farkla auta gitti.

32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Doğan'ın ortasında Sturridge topu indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumda topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda top üstten auta gitti.

35'inci dakikada Boateng'in pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Sert şutunda kaleci Uğurcan topu tokatladı.

45+3'üncü dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Boateng ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.


- İstanbul
Gökhan Gönül, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:54 Kaynak: DHA
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