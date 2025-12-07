Trabzonspor 3 Puanı Değerli Buldu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Göztepe karşılaşmasının ardından ligin en zorlu ve en sert deplasman maçına çıktıklarını belirterek, "Bu kadar eksiğe rağmen maçın son bölümünde ceza sahasını savunmaya çalıştık ve uzun toplar nedeniyle Onuachu'yu geriye çektik. Bu nedenle alınan 3 puan çok değerli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Oyunun bir bölümünde baskı yediklerini dile getiren Tekke, "Ligin en zor ve en sert takımlarından biriyle deplasmanda karşılaştık. Çok fazla eksiğimiz vardı ancak buna rağmen özellikle ilk yarıda oyun kontrolünü elimizde tuttuk. Rakibin baskı kurmasını engelleyecek şekilde konumlandık. Ön tarafta çok üretken olmayabiliriz fakat bana göre hem serbest vuruşlarda hem duran toplarda hem de birçok detayda rakibin önündeydik. Sadece bir pozisyonda geçiş şansı verdiğimizi düşünüyorum, onun dışında oyun tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Bu da planlarımızdan biriydi ve bunu başarılı şekilde uyguladık. Özellikle yeni oynayan oyuncuların performansı ve coşkuları gayet iyiydi. İkinci yarının başında basit hatalar ve hızlı başlayan oyun nedeniyle baskıyı üzerimize aldık ve bu durum bir süre oyunu bıraktırdı. Oynamayı bıraktığımız bölümde kenarlardan, uzun toplarla ve seken toplarla baskı yedik. Pozisyonlardan birinde kırmızı kart çıktı; son adam olduğu için kırmızı kart gibi görünse de faulün varlığı tartışılabilir. Maçla ve hakemle ilgili olumlu şeyler söyleyebilirim ancak şu anda bunlara değinmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Alınan 3 puan çok değerli"

Genel hatlarıyla buradaki atmosferi, duygu durumunu doğru şekilde karşılayıp çok ciddi bir cevap verdiklerini düşündüğünü belirten Tekke, "Bu kadar eksiğe rağmen maçın son bölümünde ceza sahasını savunmaya çalıştık ve uzun toplar nedeniyle Onuachu'yu geriye çektik. Bu nedenle alınan 3 puan çok değerli. Oyuncuların mücadelesi, sertliğe verdikleri karşılık ve sahaya koydukları irade bana göre son derece kıymetliydi. Her birine teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye ekledi.

"İyi bir insan olmayı beceremediğimiz sürece sosyal medyadaki yorumlar gerçekliği yansıtmaz"

Birkaç gün önce başlayan ve herkesin ortak karar verdiği bir pozisyon üzerinden insanların güven duygusu sarsıldığını aktaran Tekke, "Bu güvensiz ortamı güvenli hale getirmek için önce iyi insan nasıl olunur düşünmemiz lazım. İyi bir insan olmayı beceremediğimiz sürece sosyal medyadaki yorumlar gerçekliği yansıtmaz. Türkiye'de özellikle son 1-2 yıldır teknik adamlar işlerini doğru yapmaya çalışıyor ve saygıyı hak ediyorlar. Ancak bu saygı yok. Aynı şekilde yeni düzen içinde antrenman yapmayan oyuncu zaten devam edemez; buna rağmen onlar da yeterli saygıyı görmüyor. Kulüp başkanları için de durum aynı. Güvenin ve saygının olmadığı bir ortamda oyunu hayatın merkezine koyarsanız sorun büyür. Yıllar önce söylediğim gibi problem iyi oyuncu-kötü oyuncu değil; iyi insan-iyi olmayan insan problemidir. Bir şeyin yasal olması onun ahlaki olduğu anlamına gelmez. Ahlaktan uzaklaştığımız sürece çözüm üretemeyiz. Bu nedenle toplumsal olarak köklerimizdeki değerlerden uzaklaşmamalı ve 'iyi' kavramının içini doldurmalıyız. Bunun sağlanması için gerekli adımları da yetkililerin atması gerekir; bana göre çözüm budur" ifadelerini kullandı. - İZMİR