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Trabzonspor 4 eksikle çalıştı! Sturridge...

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor 4 eksikle çalıştı! Sturridge..., System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Abdülkadir Ömür katılmadı. Daniel Sturridge ve Caleb Ekuban ise takımdan ayrı çalıştı.


Bordo-mavililer, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktiksel ağırlıklı çalıştı.


Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanın ardından 23 Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya hareket edecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:16 
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