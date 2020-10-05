Trabzonspor, AİHM'e gidecek

2010-2011 sezonunda şampiyonluğun şikeyle elinden alındığını öne süren Trabzonspor, son olarak FIFA kararını İsviçre Federal Mahkemesi'ne taşımış ama yine istediği sonucu alamamıştı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürme kararı aldı.

Trabzonspor'un Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Eda Lermi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yönetim Kurulu olarak şike davasını AİHM'e taşıma kararı aldık. AİHM insan hakları kriterleri uyarınca olayları yargılayan bir kurum. Haliyle hukuki olarak bu yolumuz da açık. Avukatlarımızla birlikte, kulübümüzün şikeyle ilgili yürüttüğü hukuki mücadeleleri bir dosya haline getiriyoruz. Bu çalışmalar bitmek üzeredir. En kısa zamanda tamamlayıp şike davasını AİHM'e götüreceğiz. Haklı olduğumuz bu dava için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz." - TRABZON