Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır
Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Antalyaspor Maçına Hazır
29.01.2026 17:20
Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gitti.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Antalya'ya gitti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 20'nci hafta maçında yarın saat 20.00'de deplasmanda oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12.30'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00'da özel bir uçakla Antalya'ya gitti.

KADRODA 5 EKSİK

Trabzonspor'un 20 kişiden oluşan Hesap.com Antalyaspor maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı.

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Oleksandr Zubkov, Paul Onuachu."

Bordo-mavililerin Hesap.com Antalyaspor maç kafilesinde tedavileri devam eden Stefan Savic ile Edin Visca, transfer görüşmesi yapan Rayyan Baniya, Kazeem Olaigbe ve Cihan Çanak yer almadı.

?

Kaynak: DHA

