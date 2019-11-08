Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 Kasım Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün Rusya temsilcisi Krasnodar ile yaptığı maçın ardından kente gelen bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda, sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Jose Sosa ve Abdulkadir Parmak yer almadı. Daniel Sturridge ve Obi Mikel ise takımdan ayrı çalıştı.

Bordo-mavililer, koşunun ardından taktiksel ağırlıklı çalışarak antrenmanı tamamladı.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, yarın kampa girecek.

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, 10 Kasım, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 08:22 Kaynak: AA
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