Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı

1 saat önce

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.

Trabzonspor, Basel maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Bordo-mavililer, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı çalıştı.


Karadeniz ekibinde dünkü Beşiktaş maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdikleri bildirildi.


Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 2 Ekim Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ünal Karaman, Karadeniz, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:36 
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