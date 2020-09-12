Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman taktik çalışmasıyla tamamlandı. Trabzonspor'da korona virüs tedavisi gören Bilal Başacıkoğlu uzun bir sürenin ardından idmanda yer alarak takımdan ayrı çalıştı.

Pereira mesaj verdi

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi yapılan son hazırlık maçında Çaykur Rizespor karşısında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Portekizli futbolcu Joao Pereira, sezonun ilk maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Joao Pereira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın yeni sezon başlayacak. Ne yazık ki saha içinde takıma yardımcı olamayacağım ama kesinlikle dışarıdan benim takım arkadaşlarıma destek olacağım. Geçen sezon olduğu gibi, ne olursa olsun, güçlü ve birleşik bir aile gibi birlikte savaşmalıyız" ifadelerine yer verdi - TRABZON