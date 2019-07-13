Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı

4 saat önce

Milli Takımlarda bulundukları için Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlık kampına izinli olarak geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Cafer Tosun ve Donis Avdijaj özel antrenman gerçekleştirdiler.

Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı, System.String[]
Milli Takımlarda bulundukları için Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlık kampına izinli olarak geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Cafer Tosun ve Donis Avdijaj özel antrenman gerçekleştirdiler.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen özel antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da yakından takip etti. - TRABZON
Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Ağaoğlu ve Ünal Karaman, taraftarları kırmadı Bakan müjdeyi verdi! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-2 harekatından ilk görüntüler geldi! Trabzonspor, CAS'a başvuruda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:47:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]