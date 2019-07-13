Trabzonspor'da 7 oyuncu özel çalıştı
4 saat önce
Milli Takımlarda bulundukları için Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlık kampına izinli olarak geç katılan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Cafer Tosun ve Donis Avdijaj özel antrenman gerçekleştirdiler.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:17 Kaynak: İHA
Milli Takımlarda bulundukları için Trabzonspor
'un, yeni sezon hazırlık kampına izinli olarak geç katılan Yusuf Yazıcı
, Abdulkadir Ömür, Hüseyin Türkmen
, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Cafer Tosun ve Donis Avdijaj özel antrenman gerçekleştirdiler. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleşen özel antrenmanda futbolcular dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanı Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu
da yakından takip etti. - TRABZON
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