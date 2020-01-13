Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 16 Ocak Perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Hüseyin Çimşir, Antalya kampından sonra Trabzon'da bordo-mavili takıma ilk çalışmasını yaptırdı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj katılmadı. Uğurcan Çakır ve Novak takımdan ayrı koşu yaparken, Sturridge kondisyon salonunda çalıştı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Denizlispor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:48 Kaynak: AA
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