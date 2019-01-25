Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündemde

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündemde

2 saat önce

Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Olcay Şahan'ın affı gündeme geldi.

Trabzonspor'da Olcay Şahan'ın Affı Gündemde, System.String[]
Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı olan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Olcay Şahan'ın affı gündeme geldi.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının tamamlanmasının ardından bordo-mavili takımın kadro dışı bırakıp satış listesine koyduğu Olcay Şahan'ın yeniden takıma dönmesi gündeme geldi. Satış listesine konmasının ardından herhangi bir takıma transferi gerçekleşmeyen deneyimli oyuncu, Kadir Özcan Tesisleri'nde antrenörler nezaretinde çalışmalarını sürdürüyor. Takımdan ayrı kaldığı dönemde tutumu ve davranışlarıyla yeniden affı gündeme gelen Olcay Şahan, performans anlamında takıma dönmek için elinden geleni yapacağını belirtmişti.

Trabzonspor yönetimi de kadro dışı bırakılan deneyimli futbolcu ile bir toplantı gerçekleştirecek. Yapılacak olan bu görüşmede iki tarafta belli konularda anlaşmaya varabilirse, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın fikri alınacak. Yaşanan tatsızlık sonrası Olcay Şahan'ın, Karaman'dan özür dilemesi durumunda yönetim de oyuncunun affedilmesini gündemine alarak yeniden takıma dönmesinin yolunu açacak.

Transfer tahtasının açılmadığı dönemde Olcay'ın affedilme olasılığının yüksek olduğu bu dönemde her oyuncusundan yararlanmak isteyen Ünal Karaman'ın bu konuda vereceği karar etkili olacak. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Karaman, Trabzonspor, Olcay Şahan, Spor
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