Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da sakatlık kabusu
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Trabzonspor'da sakatlık kabusu

1 saat önce

Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ı takımdaki sakatlıklar düşündürüyor.

Trabzonspor'da sakatlık kabusu, System.String[]

Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman'ı takımdaki sakatlıklar düşündürüyor. Deneyim çalıştırıcı, sakat oyuncular nedeniyle kadroda revizyon yapacak.


Süper Ligin 4. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Trabzonspor'da sakat oyuncuların artması bordo-mavililerde keyifleri kaçırdı. Teknik Direktör Ünal Karaman, gelecek vaat eden oyuncularına hazır olun talimatı verirken, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban'ın ardından, sağlık ekibine ağrıları bulunduğunu belirten yeni transfer Daniel Sturridge için de MR çekilmesine karar verildi. Gelecek olan raporların ardından yıldız futbolcunun durumu netlik kazanacak.


Mecburi revizyon


Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle kadroda mecburi revizyona gidecek olan Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, gelecek vaat eden oyuncularına da hazır olun mesajı gönderdi. Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Baldırındaki ağrıları nedeniyle bugün MR'ı çekilecek Daniel Sturridge'in de kadroda olma ihtimali düşük gözüküyor.


Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya Uğurcan, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, John Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor. - TRABZON

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
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