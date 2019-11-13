Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi!
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Trabzonspor'dan Yunus Mallı hamlesi!

6 saat önce

Liderin sadece 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koymak için Ocak ayında takımı daha da güçlendirmek istiyor.

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Liderin sadece 2 puan gerisinde yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yarışına iyice ağırlığını koymak için Ocak ayında takımı daha da güçlendirmek istiyor.


Özellikle orta saha ve kanatları kilit bölge olarak gören teknik direktör Ünal Karaman, yönetim ile yaptığı görüşmelerde bu mevkilere takviyenin şart olduğunu söyledi.


Başkan Ahmet Ağaoğlu da nokta atışı transferler için harekete geçti. Badou Ndiaye için nabız yoklayan Fırtına'nın gündeminde çok önemli bir isim daha var: Yunus Mallı.


Fırtına, Wolfsburg'da bu sezon forma şansı bulamayan ve Bundesliga'da 1 dakika dahi oynayamayan Yunus için devrede. Sakatlığı olmamasına rağmen haftalardır kulübede bekleyen 27 yaşındaki gurbetçi yıldız konusunda Trabzonspor Yönetimi nabız yokluyor.


Hem 10 numara hem de kanatta oynuyor


Bordo-Mavililer'in planı, satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bu işi çözmek. Orta sahanın merkezinde hücuma dönük görev yapan Yunus Mallı, her iki kanatta da forma giyebiliyor.


Yunus'un gelmesi durumunda Sosa da orijinal bölgesi olan 8 numaraya geçebilecek.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Yunus Mallı, Trabzonspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48 
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