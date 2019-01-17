Trabzonspor Eski Başkanı Şener'den Kulübe Ziyaret
1 saat önce
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.
Trabzonspor
'un eski başkanı Sadri Şener
, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu
, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay
bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman
ile görüştüler.
Ziyarette, Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.
- Trabzon
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
Trabzonspor, Transfer Yasağının 31 Ocak 2019'a Kadar Kaldırılamayacağını Açıkladı
Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti
Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
"Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı