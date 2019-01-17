Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Eski Başkanı Şener'den Kulübe Ziyaret

Trabzonspor Eski Başkanı Şener'den Kulübe Ziyaret

1 saat önce

Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.

Trabzonspor Eski Başkanı Şener'den Kulübe Ziyaret, System.String[]


Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yöneticisi Ömürden Yavuz ve eski basın ilan genel müdürü Mehmet Atalay bordo-mavili kulübü ziyaret ederek, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüler.

Ziyarette, Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener, bordo-mavili takımın son dönemdeki çıkışının kendisini mutlu ettiğini belirterek, bundan sonraki müsabakalarda başarı dileğinde bulundu. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: DHA

Hayrettin Hacısalihoğlu, Sekreter, Sadri Şener, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Transfer Yasağının 31 Ocak 2019'a Kadar Kaldırılamayacağını Açıkladı Domagoj Vida, Erdoğan ve Kitarovic'e Beşiktaş Forması Hediye Etti

Ozan Kabak, Stuttgart ile 5,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı "Arda Turan Transferine Halk Ekmek Sponsor Oldu" Sözleri, Başakşehir Başkanı'nı Kızdırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:21:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Eski Başkanı Şener'den Kulübe Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]