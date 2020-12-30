Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

30.12.2020 13:07
Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlığı bulunan Vitor Hugo katılmazken, tedavisi yapılan Caleb Ekuban, daha sonra takımdan ayrı koştu.

Ekuban, dönüyor

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan golcü oyuncu Caleb Ekuban'ın, Fatih Karagümrük maçının kadrosunda olması bekleniyor.

Geçen hafta Galatasaray maçında takımda yer alamayan Ganalı golcünün, yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarının yeni yılını kutladı.

Avcı, herkese iyi seneler dileyerek, "İnşallah 2021 hepimiz adına, dünya adına sağlıklı bir şekilde geçer. En gerekli olan o. Her şeyi de futbol ayakta tutuyor. Ona yardımcı olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, antrenmanın ilk bölümü sonrasında Djaniny ve Yusuf Sarı ile bir süre görüştü.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Trabzonspor, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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