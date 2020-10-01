Trabzonspor Gaziantep'e gitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşması için Gaziantep'e hareket etti.

Bordo-mavililer, Cuma günü saat 20: 00'de oynanacak karşılaşma için Trabzon Havalimanı'ndan saat 18: 00'de THY'nin özel uçağı ile Gaziantep'e gitti. Kafilede teknik kadro ve futbolcuların yanı sıra Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de yer aldı. Uğurcan Çakır ve Stiven Plaza sakatlıkları nedeniyle Gaziantep'e götürülmedi.