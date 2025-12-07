Trabzonspor Göztepe'yi 2-1 Geçti - Son Dakika
Trabzonspor Göztepe'yi 2-1 Geçti

07.12.2025 22:25
Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil,

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele (Dk.90+4 Godoi), Arda Okan Kurtulan, Miroshi (Dk.71 Rhaldney), Dennis, Cherni, Efkan Bekiroğlu (Dk.51 Olaitan), Janderson (Dk.90+5 Bouajila), Juan

Trabzonspor: Onana, Pina, Serdar Saatçi, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk.90+4 Sikan), Ozan Tufan, Folcarelli, Zubkov (Dk.83 Arif Boşluk), Muçi, Olaigbe (Dk.69 Augusto), Onuachu

Goller: Dk.46, Dk.77 Muçi (Trabzonspor), Dk.84 Dennis (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Dk.78 Pina (Trabzonspor), Dk.90+8 Rhaldney (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk.8 Miroshi, Dk.31 Heliton, Dk.43 Janderson (Göztepe), Dk.45 Ozan Tufan, Dk.73 Onuachu, Dk. 87 Onana (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, Göztepe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

46. dakikada Trabzonspor öne geçti. Zubkov'un pasında defansın arkasına sarkan Muçi'nin ceza sahası sağ çaprazdan aşırtma vuruşunu kaleci Lis, çıkardı. Topu önünde bulan Muçi, sağ çaprazdan meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1.

53. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Taha Altıkardeşler ceza sahası önünden kaptığı topu sağ çaprazdaki Janderson'a aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra şutunda meşin yuvarlak, direğin yanından auta çıktı.

59. dakikada Trabzonspor atağında Muçi, sağ kanattan getirdiği meşin yuvarlağı ceza sahasındaki Onuachu'ya gönderdi. Onuachu'nun defansı çalımladıktan sonra sol çaprazdan şutunda topu kaleci Lis, güçlükle çeldi.

67. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan, sol kanattan getirdiği topu ceza sahasındaki Olaitan'a verdi. Olaitan'ın yerden sert şutunu kaleci Onana güçlükle çeldi. Topu tekrar önünde bulan Olaitan'ın şutu bu kez defanstan sekip yükseklik kazandı. Altı pas içerisindeki Janderson'un kafayla göndermek istediği topu, defans çizgiden çıkardı.

77. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Zubkov, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası sol çizgisi önündeki Muçi'ye gönderdi. Muçi'nin vuruşunda defansa da çarpan top, kaleci Lis'in yanından ağlarla buluştu: 0-2.

78. dakikada Göztepe atağında defans oyuncusu Pina, ceza sahasına girmeye çalışan Juan'ın düşürdü. Hakem Atilla Karaoğlan, Pina'yı kırmızı kartla cezalandırdı.

85. dakikada Göztepe farkı 1'e indirdi. Ceza sahası çizgisi önünden Olaitan ile kullanılan serbest vuruşta kaleci Onana topu çeldi. Dennis, ceza sahası sol önünde buluştuğu meşin yuvarlağı, gelişine uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

90+8. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Cherni'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında iyi yükselen Heliton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak, direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

