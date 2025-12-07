Trabzonspor Göztepe'yi 2-1 Yendi

(İZMİR) – Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe'yi deplasmanda 2-1 yenerek, sahadan üç puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u İSONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde konuk etti. Müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlendi. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden A Milli Takımı'nın eski oyuncusu Faruk Karadoğan anısına saygı duruşunun ardından başlayan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikasında Muçi, attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 77. dakikasında sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topu önünde bulan Muçi, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü kaydetti. 78. dakikada Juan'ı düşüren Pina, gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Göztepe, 84. dakikada Dennis'in golüyle farkı 1'e indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.