Trabzonspor İlk Yarıda Önde

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye
Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina, Folcarelli, Oulai, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi, Onuachu
Gol: Dk. 23 Onuachu (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham (Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ilk yarısı, misafir takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
7. dakikada Holse'nin pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
17. dakikada Augusto'un ceza sahasında sert şutunda, top kaleci Okan Kocuk'tan oyun alanına geri döndü. Meşin yuvarlak Mustafa Eskihellaç'ın önünde kalırken bu oyuncunun şutunda, kaleci Okan Kocuk gole izin vermedi.
23. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Muçi'nin ceza sahasına ortasında iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 0-1
41. dakikada Muçi'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın plasesinde kaleye yönelen meşin yuvarlağı, kaleci Okan Kocuk son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 önde bitirdi.
