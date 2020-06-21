Trabzonspor kafilesi Alanya'da

Süper Lig'in 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Trabzonspor'u ağırlayacak. Yarın saat 21.00'da başlayacak maç için Trabzonspor kafilesi bu akşam saat 21.00'de havayoluyla Alanya- Gazipaşa Havalimanı'na geldi. Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan kafile daha sonra Alanya ilçesindeki Alan Xafira Deluxe Resort Otel'e yerleşti.

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