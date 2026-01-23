Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
Trabzonspor Kasımpaşa'yı 2-1 Yendi

23.01.2026 22:17
Süper Lig'de Trabzonspor, Kasımpaşa'yı Onuachu ve Zubkov'un golleriyle 2-1 mağlup etti.

Stat: Papara Park

Hakemler: Ali Yılmaz, Gökhan Barcın, Abdullah Uğur Sarı

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Folcarelli, Oulai, Zubkov (Dk. 89 Okay Yokuşlu), Muçi (Dk. 90 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 46 Onuachu), Augusto (Dk. 78 Nwakaeme)

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao (Dk. 80 Arous), Opoku, Frimpong, Kerem Demirbay, Ben Quanes, İrfan Can Kahveci (Dk. 80 Cafu), Fall (Dk. 67 Cem Üstündağ), Diabete, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 55 Gueye)

Goller: Dk. 51 Onuachu, Dk. 84 Zubkov (Trabzonspor) Dk. 61 Diabete (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90 Kerem Demirbay (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 49 Onuachu, Dk. 89 Oulai (Trabzonspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.

51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.

56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.

61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.

63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.

82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.

88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.

89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Futbol, Spor, Son Dakika

