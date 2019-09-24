Trabzonspor kazanmaya hasret

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor, geride kalan 5 haftalık bölümde yalnızca 1 galibiyet alabildi.

2018-19 sezonunu zirvenin 6 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamlayan Trabzonspor, yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 beraberlik, 1'er galibiyet ve mağlubiyeti bulunan bordo-mavililer, buna karşılık 6 puan toplayarak haftayı zirvenin 7 puan gerisinde 9'uncu sırada tamamladı. Geride kalan 5 haftada tek galibiyetini 2'nci hafta mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında alan Trabzonspor, sonraki üç maçında Fenerbahçe ile 1-1, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalıp, Demir Grup Sivasspor'a ise 2-1 mağlup oldu.

SON 4 SEZONUN EN KÖTÜ İKİNCİ BAŞLANGICI

Süper Lig'de geride kalan 5 haftalık bölümde 3 beraberlik, 1'er galibiyet ve mağlubiyet alarak 6 puan toplayabilen Trabzonspor, söz konusu haftalar itibarıyla 4 puan topladığı 2014-15 sezonundan sonraki bölümde en kötü ikinci başlangıcını yaptı. 2015-16 sezonunun ilk 5 haftasında 10 puan, 2016-17 sezonunda 6 puan, 2017-18 sezonunda 8 puan ve 2018-19 sezonunda 7 puanı hanesine yazdıran bordo-mavililer, bu sezon da geride kalan 5 haftalık bölümde 2016-17 sezonunda olduğu gibi 6 puan toplayabildi.

KÖTÜ SONUÇLAR KARAMAN'I HEDEF TAHTASINA GETİRDİ

Bu arada üst üste alınan başarısız sonuçlar sonrası camiada teknik direktör Ünal Karaman'ın geleceği de tartışılmaya başlandı. Teknik direktör Karaman konusunda ikiye bölünen camiada bir kesim deneyimli teknik adam ile yola devam edilmesi gerektiğini savunurken, diğer kesim ise oyuncu tercihleri ve oyuna müdahalelerini eleştirerek Karaman'ı alınan sonuçlardan sorumlu tuttu.

SERİ SONA ERDİ

Sivasspor mağlubiyetiyle birlikte Trabzonspor'un ligdeki yenilmezlik serisi de son buldu. Bu maç öncesi ligde çıktığı 15 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen bordo-mavililerin, Sivasspor yenilgisiyle birlikte, Süper Lig'de deplasmanda 9 maç, toplamda 16 maç süren yenilmezlik serileri sona erdi. Bu mağlubiyet öncesi Trabzonspor, ligdeki devam eden en uzun yenilmezlik serisinin de sahibiydi.

PENALTI KABUSU

Öte yandan, Trabzonspor'da geçen sezon yaşanan penaltı kabusu bu yıl da devam ediyor. 2018-19 sezonunda kazandığı 10 penaltı atışının 4'ünü kaçıran bordo-mavililer, bu sezon da bu kötü tabloyu tersine çeviremedi. 2019-20 sezonunda lig ve Avrupa'da toplamda 4 penaltı atışı kazanan Trabzonspor, bunların yalnızca birini gole çevirebildi. Bordo-mavililerde Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta Nwakaeme, 3-1 kazanılan AEK karşılaşmasında Sosa, 2-1 kaybedilen Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de Sörloth penaltıdan yararlanamadı. Trabzonspor'da ligin 4'üncü haftasında oynanan ve 2-2 berabere biten Gençlerbirliği maçında Sörloth penaltı atışını gole çevirmişti.

YEREL GAZETELER UMUTSUZ

Bu arada, kenteki yerel gazeteler, Trabzonspor'un 2-1'lik Sivasspor yenilgisi sonrası bordo-mavililerin, bu haliyle umut vermediğini ifade etti. Sonnokta gazetesi, "Eyvah… Eyvah… Tükeniyoruz", "Trabzonspor bu haliyle umut değil, korku veriyor", Taka gazetesi, "Fırtına esmez oldu!", "Bordo-mavili ekip 3'üncü dakikada Avdijaj ile öne geçtiği maçta 41'de beraberlik golünü yedi, Sörloth 89'de penaltıyı atamadı, 90+6'da Uğur'un golü umutları alıp götürdü", Karadeniz gazetesi, "Karadeniz fıkrası gibiyiz", "Geçtiğimiz sezon gururlandığımız, başarıyla övündüğümüz iyi takımın üzerine 17 takviye yapıp daha kötü takım yapmayı bir tek Trabzonspor başarırdı, başardı da", Kuzey Ekspres gazetesi, "Sivas'ta çakıldık!", "Trabzonspor 3 puan hedefi ile gittiği Sivas'ta 3 puan bıraktı", Günebakış gazetesi, "Trabzon Sivas'ta yıkıldı" ifadelerine yer verdi.