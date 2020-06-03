Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim...
Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı.
Trabzonspor Kulübü, Avrupa kupalarından bir yıl men edilmesi nedeniyle Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvuruda bulunacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 09:21 Kaynak: AA
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