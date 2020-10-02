Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, karşılaşmada oyun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynadıklarını söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nün yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, karşılaşmada oyun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynadıklarını söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart nedeniyle maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Margarit, bugün çok güzel bir mücadelenin ortaya çıktığını dile getirdi.

Sahalarında uzun bir yenilmezlik serisi yakaladıklarını anımsatan Margarit, şunları kaydetti:

"Bu aldığımız 1 puan için de mutluyuz. Hocamız oyunun sistemini değiştirdikten sonra iyi oynamaya başladık ve puanı aldık. Sumudica'nın gördüğü kırmızı kart pozisyonunda yanındaydım. Sadece penaltı diye bağırdı. Başka herhangi bir söz kullanmadı. İlk önce belki uyarabilirsiniz ama aktif bir hocaya karşı bu garip oldu. Çok kolay bir kırmızı kart oldu."

Trabzonspor cephesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, verdiği penaltı kararından dolayı maçın hakemi Fırat Aydınus'u eleştirdi.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarının söylenemeyeceğini ancak buna rağmen öne geçebilecekleri pozisyonlar da elde ettiklerini aktaran Newton, "İkinci yarı golü bulunca oyuna hakimiyetimizi kurduk. Maçın seyrini ise akıl dışı karar değiştirdi. Zaten ondan sonra da skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 23:02 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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