Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika

Trabzonspor maçının ardından

28.04.2021 19:07
Trabzonspor maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 38'inci haftasında Göztepe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 38'inci haftasında Göztepe, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avrupa şampiyonu olan cimnastikçi Ferhat Arıcan, güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Süleyman Atılı'yı tebrik etti.

Trabzonspor'a karşı ise iyi oyun ortaya koydukları müsabakada puan kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Karaman, "Uzun yoldan gelen oyuncularım son derece hassas, dikkatli ve gayretli çalışmalar yaparak kulübümüzü bugünlere taşıdılar. Ligde rahat bir konumda olmalarına rağmen birçok kulübün daha farklı davranabileceği yerde sağlam bir sporcu duruşuyla çalışarak, gayret göstererek, formalarına en iyi şekilde hizmet veren oyuncularım var. Basit hataların dışında doğrularından dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum ve bu kaybedilen 2 puan adına en büyük üzüntüm camia kadar oyuncularımızın döktüğü alın terinin karşılığı alamama adına kaybedilen 2 puan var. Onun adına çok üzgünüm. Ama futbol bunun için ilginç. Çalışmaya devam edeceğiz, yine disiplinli, gayretli olarak, kalan müsabakalarımızı en iyi şekilde tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarını yapacağız inşallah" diye konuştu.

ABDULLAH AVCI:  BAZEN HEDEFTEN UZAKLAŞMAK ZİHİNSEL OLARAK YORUCU OLABİLİYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ilk 20 dakikalık bölümde oyun organizasyonlarının doğru uygulamaya çalıştıklarını ancak tempo konusunda ağır kaldıklarını belirterek, "Özellikle rakibin bize hiç müdahale yapmadığı yerde ilk yarı itibarıyla 3-4 tane çalışmamıza rağmen, analizlerde göstermemize rağmen mesafesi uzun paslar attı. Bu paslar bize geçiş olarak döndü, bundan da 45+2'de cezalandık. Bazen anları, süreleri, dakikaları doğru oynamak gerekiyor. Bunun konu başlığı odaklanmak. Sonra ikinci yarı itibarıyla oyun dengede başlarken kırmızı kartın olması, 1-0 mağlupken 10 kişi kalmak rakibin belki o anda maçı koparma durumu da oluşabilirdi. Oyunu doğru oynarsan, rakip 1 kişi fazla da olsa oyuna hükmedebilirsin. O bölümde 3'lüye döndük. Saha dağılımımız biraz doğruydu. Kenar orta ile golü bulduk. Oyunu kazanabilirdik, oyunun gelgitleri var. Yorucu bir sezon her takım için, bizim için de. Bazen hedeften uzaklaşmak zihinsel olarak yorucu olabiliyor. Önümüzdeki hafta maçımız yok. 3-4 günlük bir izin, sezon sonuna 3 maçı daha iyi oyun, daha iyi sonuçla tamamlamak istiyoruz. Çünkü Trabzonspor her maçı kazanmak için oynar. Son 3 maçı da en iyi şekilde kapatıp, önümüzdeki senenin, şimdi de gelecek sezonun planlarını yapıyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor maçının ardından - Son Dakika Spor


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