Trabzonspor, Nice'in Abdülkadir Ömür için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddetti - Son Dakika

Trabzonspor, Nice'in Abdülkadir Ömür için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddetti

Trabzonspor camiasının gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor.

Trabzonspor, Nice'in Abdülkadir Ömür için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddetti, System.String[]

Trabzonspor camiasının gözbebeği olan Abdülkadir Ömür'e, Avrupa'nın ilgisi devam ediyor... Sezon başında 17.5 milyon Euro artı Edgar Le karşılığında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e gönderen Fırtına, Abdülkadir'i de Fransa'ya satabilir.



Koronavirüs sonrası etkilenecek ekonomiler nedeniyle birçok kulüp transferde temkinli davranırken, Fransız ekibi Nice pandemi sürecini fırsat bildi. Kırmızı-Siyahlılar, başta Benfica olmak üzere birçok Avrupa ekibinin istediği 20 yaşındaki oyuncu için Bordo-Mavililer'in kapısını çaldı.


23 MİLYON REDDEDİLMİŞTİ


Fransızlar, Karadeniz devine 17 milyon Euro'luk (128.3 milyon TL) teklif sundu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi bu öneriyi reddetti. Genç yıldız için kapıyı 25 milyon Euro'dan açan Trabzonspor ile Nice arasında pazarlıkların kıran kırana devam ettiği öğrenildi.


Hatırlanacağı üzere Fırtına'nın patronu sezon başında Abdülkadir için 23 milyon Euro'luk teklifi reddettiklerini açıklamıştı. (Fanatik)


Abdülkadir Ömür, Trabzonspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 10:44 

Son Dakika Spor Trabzonspor, Nice'in Abdülkadir Ömür için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddetti - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Hazırlık maçı yapmak isteyen Fenerbahçe'ye TFF'den izin çıkmadı Belediye Başkan Yardımcısı basın toplantısında bacak kaslarını gösterdi Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü Survivor'a veda eden Aycan'ın Türkiye'ye dönünce Ali Koç'la görüşerek F.Bahçe'de görev alacağı iddia edildi Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün'den Acun Ilıcalı açıklaması: Henüz anlaşamadık ama görüşmeler sürüyor Ronaldo'nun fiziksel verileri, koronavirüs öncesine göre daha yüksek çıktı Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu Kayserisporlu Miguel Lopes, kızının kendisine makyaj yapmasına izin verdi Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak futbolu bırakmak istiyor Kadroda düşünülmeyen Kruse'nin isteksiz halleri Fenerbahçe'yi zora soktu Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı         
16:40
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi         
15:24
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar         
15:07
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir         
15:03
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu         
14:58
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler         
14:57
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı         
14:33
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi         
14:27
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak         
14:26
Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü         
14:21
Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu Borsanın en değerli şirketi 44 milyar 733 milyon lirayla Koç Holding oldu         
14:21
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi         
14:16
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi         
14:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 17:42:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor, Nice'in Abdülkadir Ömür için yaptığı 17 milyon Euro'luk teklifi reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]