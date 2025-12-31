Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru - Son Dakika
Trabzonspor'dan, TFF'ye Galatasaray için başvuru

31.12.2025 15:07
Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarının tarihinin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

Trabzonspor'un, Turkcel Süper Kupa'nın ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduğu ifade edildi.
Turkcell Süper Kupa'da yarı final müsabakaları 5-6 Ocak tarihlerinde oynanacak.

Trabzonspor'un, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği tarihlerin ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde başvuruda bulunduğu öğrenildi. Diğer kulüplerin de aynı görüşte olduğu belirtildi.

BAŞVURUNUN NEDENİ

İptal talebinin gerekçeleri arasında olumsuz hava şartları, müsabakaların zamanlaması ve kulüplerin kadro anlamında sıkıntılı bir süreçten geçmesi olduğu ifade edildi. Ayrıca karşılaşmalara taraftarın da ilgisinin düşük olması en önemli etkenlerden biri olarak gösterildi.

MAÇ 5 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek olan 2025 Turkcell Süper Kupa yarı finalinde, 5 Ocak Pazartesi günü Galatasaray ile Trabzonspor, 6 Ocak Salı günü de Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Biletlerin satışa sunulmasına rağmen şu ana kadar Galatasaray - Trabzonspor maçına 5 bin biletin satıldığı ve taraftarların müsabakalara beklenen ilgiyi göstermediği belirtildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF'nin kısa süre içinde yarı final karşılaşmalarının durumuyla ilgili nihai kararını vermesi bekleniyor.
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Mehmet Ali Mehmet Ali:
    normalde Fener hiç katılamamalı sahadan çekildiği için cezalı olmalıydı. Beşiktaş'ın hakkıydı sıralamaya göre. tarih zaten sacmalık, afrika kupası oynanırken takımlar eksikken böyle bi turnuva yaparsan görkemi düşürür 166 6 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    TFF NİN TEK HİZMET ETTİĞİ KULÜP FB. GERİSİ TEFERRUAT. FB NİN İSTEKLERİ TFF İÇİN EMİR DEMEKTİR. TFF Yİ YÖNETEN CAHİL FB NİN EŞ BAŞKANIDIR 81 6 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    fenere kupa vermek için her şey deneniyor. 59 6 Yanıtla
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    SUPER KUPA ZATEN OTOMATIK OLARAK GALATASARAY IN .LIG SAMPIYONU VE KUPA SAMPIYONU BIZIZ. GERISI YANCI. 49 8 Yanıtla
    zafer koc zafer koc:
    Daha önce şikecileri şampiyonluğa ortak etmek için de süper final diye bir saçmalık getirmişlerdi. Bir gecede kanun değiştirip şikecileri ligden düşürmeyenleri de unutmadık bu ülke daha çok şey görecek. 45 5
    Tektabanca1. Tektabanca1.:
    Hastr ordan bok 7 21
    Serkan Polat Serkan Polat:
    şikenin krali fetosaraya da bak sen 6 19
    Ali Arat Ali Arat:
    yaw hehe kuşlar üçün birini alır 15 4
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    ne alaka maca taraftar gelmiycek diye erteleme mi olur 6 18 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
