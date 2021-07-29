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Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu - Son Dakika

Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu

29.07.2021 23:29
Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu, System.String[]

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Trabzonspor, 3. eleme turunda Norveç'in Molde takımıyla eşleşti.

Bordo-mavili ekibin rakibini belirleyen turnuvanın 2. eleme turu rövanş karşılaşmasında, İsviçre'nin Servette takımı sahasında Molde'yi ağırladı.

İlk maçı 3-0 kazanan Molde, rövanş mücadelesini 2-0 kaybetmesine karşın tur atlayan taraf oldu.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Trabzonspor, İsviçre, Norveç, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor'un Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turundaki rakibi Molde oldu - Son Dakika Spor


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