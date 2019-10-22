Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı
Son Dakika Spor Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı

1 saat önce

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan'ın vefatının altıncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.

Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı, System.String[]

Trabzonspor'un efsane oyuncularından Kadir Özcan'ın vefatının altıncı yılı dolayısıyla anma mesajı yayımlandı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda, Trabzonspor'un efsane futbolcularından Kadir Özcan'ın, ölümünün altıncı yılında rahmetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kadir Özcan'ın 21 Haziran 1952'de Akçaabat'ta dünyaya geldiği aktarılarak, şunları kaydetti:

"Altyapısında futbola başladığı Trabzonspor'da 1972-1978 tarihleri arasında A takımda yer aldı. 1970'li yıllara damgasını vuran kadroda savunma oyuncusu olarak görev yapan Özcan lig şampiyonluklarında, Türkiye, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarının kazanılmasında önemli rol oynadı. Trabzonspor'un ardından Zonguldakspor ve Galatasaray'da da forma giyen Özcan, 5 defa A milli formayı terletti. Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından çeşitli Anadolu kulüplerini çalıştıran Kadir Özcan kulübümüzde de kısa bir süre yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti. Son olarak 1461 Trabzon'da teknik direktör olarak görev yapan Özcan, 2013 yılının 22 Ekim günü hayata veda etti. Vefatının ardından Kadir Özcan'ın ismi Trabzonspor Gençlik Geliştirme Merkezi'ne verilerek ölümsüzleştirildi."

Açıklamada, Kadir Özcan için bugün saat 14.00'de Akçaabat Dürbinar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında anma töreni düzenleneceği de kaydedildi.

Trabzonspor, Kadir Özcan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olay yerindeki manzara, ekipleri şaşkına uğrattı: Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
Esra Erol'un programına çıkan Ali Keskin, evini bastığı husumetlisi tarafından öldürüldü Eski eşi tarafından ölümle tehdit edilen annenin feryadı: Emine Bulut gibi çocuklarımın önünde ölmek istemiyorum Şener Özbayraklı ve oyuncu sevgilisi Şilan Makal Borçka'da evleniyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 11:58:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'un efsane futbolcusu Kadir Özcan için anma mesajı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]