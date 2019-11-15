Trabzonspor'un gençleri rekabete hazır

Milli ara sonrası sakatlıktan dönecek as oyuncularına kavuşacak olan Trabzonspor'da, genç oyuncuların da rekabete hazır olması Teknik Direktör Ünal Karaman'ın elini güçlendirecek.



Sezon başından bu yana yaşanan sakatlıklar nedeniyle zorlu günler geçiren ve bir türlü ideal kadrosunu sahaya süremeyen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda etse de şampiyonluk hesapları yaptığı Süper Lig'de zirvede tutunarak geride kalan 11. haftada yarışın içinde kalmayı başardı.



Yıldız oyuncusu Abdulkadir Ömür dışında milli ara sonrası diğer oyuncularına kavuşması beklenen bordo-mavililerde, şans verilen genç oyuncuların da rekabetin içinde olacağının sinyalini vermeleri Karaman'ın elini bundan sonrası için güçlendirecek.



Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularıyla dikkatleri üzerine çeken Trabzonspor'da, bu isimlerin daha da ön plana çıkması bekleniyor. Tecrübeli isimlerle, genç isimler arasında iyi bir kurgu ortamı oluşturmaya dikkat eden bordo-mavililer, sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Fransız Lille kulübüne satarak büyük bir gelir elde etmişti. Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen gibi yıldızların yanı sıra kaleci Arda Karabulut, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar ve Koray Kılınç da bordo-mavili formayı uzun yıllar terletecek genç yetenekler arasında yer alıyor. Bordo-mavililerin sezon başında Altınordu takımından kadrosuna kattığı ancak lisans sorunu nedeniyle yararlanamadığı 17 yaşındaki Salih Kavrazlı da forma giyeceği günü iple çekiyor.



Süper Lig'de 23,3'lük yaş ortalamasıyla en genç kadroya sahip takımlardan biri olan Trabzonspor, altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla son yıllarda dikkat çekmeye devam ediyor. Bordo-mavili ekipte Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. maçında Rus ekibi Krasnodar karşısında genç oyuncuları sahaya sürdü. Karaman, altyapıdan yetişen Abdurrahim Dursun, Serkan Asan ve Muhammet Akpınar'ı ilk kez bir resmi maçta görevlendirmiş oldu.



Ziraat Türkiye Kupası'nda gençler daha çok ön planda olacak



UEFA Avrupa Ligi'ne erken veda eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman geride kalan Getafe ve Basel maçlarında genç oyunculardan oluşan bir kadroyu sahaya sürmeyi planlarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da genç oyuncuların daha da ön plana çıkması bekleniyor. - TRABZON