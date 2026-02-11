Trabzonspor'un İstanbul Takımları Performansı - Son Dakika
Trabzonspor'un İstanbul Takımları Performansı

11.02.2026 11:47
Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul takımlarıyla 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi yaşadı.

Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Tekke idaresinde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı. 13. haftada RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yenen Trabzonspor, 16. hafta Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, son olarak da ligin 19. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

45 puanın 17'sini İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken 7 puan yitirdi.

Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37,7'sini elde etti.

2 puan ve gol ortalaması

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

Kaynak: AA

Teknik Direktör, Fatih Tekke, Trabzonspor, İstanbul, Futbol, Spor

