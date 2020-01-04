Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek - Son Dakika Spor

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek

6 saat önce

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

Trabzonspor yönetiminden Hüseyin Çimşir'e destek, System.String[]

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Ünal Karaman ile yolların ayrılmasından ardından göreve getirilen teknik direktör Hüseyin Çimşir ile bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyeleri teknik direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetle yemek organizasyonunda buluştu.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki restoranda gerçekleşen programda, Ağaoğlu, teknik direktör Çimşir'e desteklerini iletirken, "Ben ve yönetim kurulumdaki arkadaşlarım sonuna kadar yanınızda olacağız." ifadesini kullandı.

Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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